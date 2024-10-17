Врач указал на неочевидную причину бессонницы

Распространенной причиной бессонницы является дефицит витаминов и минералов в организме, заявил врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов. На этот неочевидный провокатор проблем со сном он указал в беседе с «Известиями».

© Lenta.ru

Первым ценным веществом, нехватка которого приводит к бессоннице, Семирядов назвал магний. Этот микроэлемент помогает мозгу вырабатывать мелатонин и нейротрансмиттер под названием ГАМК, которые способствуют появлению сонливости. Кроме того, это вещество необходимо для расслабления мышц и снятия нервного перенапряжения, объяснил врач.

Ухудшает качество сна и дефицит железа, продолжил диетолог. По его словам, железодефицитная анемия провоцирует синдром беспокойных ног, при котором конечности рефлекторно дергаются в ночное время, что делает сон прерывистым. Также бессонница может начаться при недостатке витаминов С и Е. Эти антиоксиданты, как отметил врач, не только защищают клетки организма от повреждения, но и способствуют засыпанию и комфортному сну.

Наконец, Семирядов призвал россиян следить за уровнем витамина D. Он сослался на исследование 2013 года, показавшее, что неустойчивый уровень витамина D, в том числе его недостаток или избыток, связаны с проблемами со сном.

«Слишком много витамина D — и люди чувствовали сонливость в течение дня, что нарушало их циклы сна ночью. Слишком мало — и обычно они спали меньше часов в сутки», — предупредил врач.

Ранее остеопат Дмитрий Симкин назвал худшие позы для сна. По его словам, одна из них — на животе. Он объяснил, что в таком положении человек буквально выворачивает голову набок и скручивает шею.