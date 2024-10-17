Доктор рассказал о симптомах бешенства и первой помощи после укуса

В случае укуса существует немалый риск заразиться бешенством. Врач-педиатр, инфекционист Роман Румянцев рассказал, как нужно действовать после нападения на человека любого зверя.

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Одной из самых опасных и смертельных инфекций, которую переносят собаки, кошки, крысы, лисы, летучие мыши и другие, является бешенство. Это инфекционное заболевание, вызываемое рабдовирусом. Оно передается человеку при укусе или попадании слюны животного на рану.

"К слову, при любом контакте с дикой летучей мышью происходит микроповреждение кожи когтями, это засчитывается как укус и требует срочных профилактических мер", - предупреждает эксперт.

В числе наиболее заметных симптомов бешенства: гидрофобия (боязнь воды), психомоторное возбуждение, головная боль, головокружение, иногда судороги. Также могут присутствовать сонливость, раздражительность и паралич конечностей.

Симптоматика обусловлена тем, что вирус размножается в нервной ткани головного и спинного мозга, пишет Тульская служба новостей.

У диких животных болезнь проявляется отсутствием страха перед человеком, у домашних - излишней агрессивностью и светобоязнью. В активной стадии бешенства у зверей повышено слюноотделение.

"Если появились симптомы бешенства - летальный исход неизбежен, все лечебные мероприятия направлены только на облегчение страданий в последние дни жизни больного".

Шанс спастись от гибели - это пройти курс уколов. Начать его следует как можно скорее. Вакцина должна быть в наличии в любом медицинском учреждении.

"Если вас укусили, то укус нужно промыть водой и наложить сухую антисептическую повязку", - советует Румянцев.

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