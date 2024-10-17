Любые наросты на теле или лице вызывают вполне понятное раздражение, а с возрастом количество новообразований, увы, только увеличивается. Убирать те же папилломы дома можно с помощью народных методов, но следует помнить, что такие способы подходят не всем и иногда несут риски. Вот семь популярных методов, которые применяют в домашних условиях.

Чистотел

Применяется сок свежего чистотела или аптечные экстракты. Сок аккуратно наносят на папиллому 2–3 раза в день. Спустя несколько недель нарост может подсохнуть и отпасть. Есть и риск: мощное раздражающее действие, может вызвать ожог здоровой кожи.

Чеснок

Измельченный чеснок наносят на пораженный участок или накладывают как компресс на ночь. Повторяют процедуру ежедневно до улучшения состояния. Тоже есть риск получить ожоги и раздражение покровов при длительном контакте.

Уксус

Для точечного применения используют яблочный уксус. Его наносят ватной палочкой на папиллому несколько раз в день, иногда даже делают полноценные компрессы, накладывая их на несколько часов. Этот метод не рекомендуется для крупных папиллом, кроме того, на уксус может быть аллергическая реакция у некоторых людей.

Касторовое масло

Масло наносят на папиллому два-три раза в день. Оно обладает мягким воздействием и помогает уменьшить воспаление. Способ подходит даже для детской и чувствительной кожи, поскольку почти не вызывает раздражения.

Сода и перекись водорода

Соду смешивают с небольшим количеством воды или перекиси, чтобы получилась паста. Эту смесь наносят на нарост и оставляют на несколько минут, затем смывают. Процедуру нужно повторять, пока папиллома не отвалится.

Банановая кожура

Внутреннюю сторону банановой кожуры прикладывают к папилломе как компресс на ночь. Метод относится скорее к категории мифов, поскольку никакого внятного научного объяснения пока нет, он требует длительного применения. Зато, с другой стороны, способ считается безопасным и точно не навредит.

Алоэ вера

Гель алоэ наносят на папиллому пару раз в день. Он способствует заживлению и уменьшает воспаление, подходит для чувствительной кожи и маленьких наростов.

Важные рекомендации дерматолога Ирины Куроедовой со стажем работы 18 лет

«Многие путают виды образований на коже, например, некоторые бородавки могут выглядеть так же, как папилломы, но удалять их нужно разными способами», — объясняет врач.

Не удаляйте папилломы самостоятельно, если они изменили цвет, кровоточат или расположены на слизистых оболочках. Если папилломы увеличиваются в размере или причиняют боль, обратитесь к дерматологу.