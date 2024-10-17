Гастроэнтеролог назвал основные причины появления запора

Запор может возникнуть из-за малоподвижного образа жизни и неправильного питания, рассказал РИАМО врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов. По его словам, также причиной нарушений работы кишечника может стать стресс.

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Медик объяснил, что запору подвержены люди с нерегулярным режимом дня и с сидячей работой. Также проблемы могут возникнуть из-за болезней, проблем с щитовидной железой и ослабленного тонуса кишечника.

«Симптомы варьируются в зависимости от формы запора — острой или хронической. При хроническом запоре наблюдаются редкие опорожнения — менее трех раз в неделю, плотный стул и ощущение неполного опорожнения», — отметил врач.

Гастроэнтеролог добавил, что анатомические изменения кишечника и отсутствие жидкости в организме тоже могут быть причинами запора.

Ранее врач-онколог Руслан Басанов рассказал, что диареи и запоры могут быть симптомами начальной стадии рака кишечника. По его словам, на более поздних этапах болезнь может сопровождаться изжогой, тошнотой, рвотой, болью при дефекации и кровью в стуле.

До этого эндокринолог доктор медицинских наук Зухра Павлова сообщила, что у людей с запорами могут развиться болезни почек. По ее словам, это происходит из-за повышения содержания в крови микробных токсинов.