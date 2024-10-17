Врач перечислил симптомы заболевания щитовидной железы

Щитовидная железа играет важную роль в организме, так как поглощает в крови йод и вырабатывает гормоны на его основе, необходимые бесперебойной работе нервной системы и сердца. Падение функциональности «щитовидки» приводит к заметному ухудшению здоровья, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в сети лабораторий KDL компании «Медскан».

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По данным медиков, при неправильной работе этого органа возникает ряд неприятных признаков, причем ухудшение здоровья чувствуется как при повышенной выработке гормонов, так и при их недостатке. Подобные нарушения - весьма распространенное явление, от которого страдают около 3 млн россиян.

«Состояние, когда щитовидная железа вырабатывает недостаточно гормонов, называется гипотиреозом. Для него характерна сильная слабость, сонливость, быстрая утомляемость, потеря жизненных сил. Человек сталкивается с отеками, набором веса, сухостью кожи, ломкостью ногтей, проблемами с памятью и когнитивными способностями. Приводить к гипотиреозу могут разные болезни. Наиболее часто встречается аутоиммунный тиреоидит, заболевание, при котором организм начинает разрушать клетки щитовидной железы», - рассказала глава меддепартамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.

Переизбыток гормонов в организме приводит к гипертиреозу, признаками которого являются повышенная эмоциональность человека, учащенная работа его сердца, излишняя потливость и снижение веса. Самой распространенной причиной появления данной патологии является аутоиммунное заболевание - Базедова болезнь, для предотвращение которой доктор Малиновская советует потреблять больше продуктов с высоким содержанием йода.