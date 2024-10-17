Врачи удалили девушке крупную миому и сохранили шанс на материнство

35-летняя жительница городского округа Щелково в течение нескольких лет наблюдалась у врача с миомой матки – доброкачественной опухолью, расположенной в мышечном слое матки. Однако рост миомы ускорился – размер одного из ее узлов уже превысил 15 см в диаметре. В связи с чем пациентка обратилась в женскую консультацию Щелковской больницы, где ей дали направление на операцию. Хирургическое вмешательство проводилось в гинекологическом отделении в обособленном подразделении им. Гольца.

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Как отметила заведующая гинекологическим отделением Лариса Кузнецова, часто крупные миомы удаляют вместе с маткой. Однако в данном случае врачи поставили цель сохранить функцию органа и удалить только новообразование.

Операция прошла успешно: все узлы миомы удалили, а матку ушили, тем самым сохранив возможность для женщины стать матерью. После этого новообразование направили на гистологическое исследование, где подтвердилось, что оно доброкачественное.

В настоящее время пациентка уже выписана и проходит лечение под наблюдением гинеколога дома. После его завершения женщина планирует забеременеть и стать матерью.

В Щелковской больнице напомнили о важности регулярного посещения гинеколога всем женщинам: даже при отсутствии жалоб и патологий его необходимо посещать раз в год. Это позволит выявит заболевание на ранней стадии, а значит вылечить его быстро и без последствий для здоровья.