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Биолог рассказала об опасности сексуальных контактов с переболевшими вирусом Марбург

Сексуальные контакты с мужчинами, переболевшими лихорадками Эбола и Марбург, опасны в течение нескольких лет даже в случае их полного излечения. Такое мнение выразила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова, сообщает «Лента.ру».

Биолог: секс с переболевшими вирусом Марбург может быть опасен
© globallookpress.com

Профессор напомнила, что оба заболевания передаются половым путем. При этом известно, что вирус Эбола может оставаться в сперме выживших мужчин в течение двух лет. В настоящее время такая особенность доказана только для Эболы, но этот вирус родственен вирусу Марбург и они оба имеют похожие свойства.

Геморрагическая лихорадка Эбола — острая вирусная инфекция, смертность от которой может достигать от 70 до 90%.

У больных, пораженных вирусом Марбург, летальность колеблется в пределах от 25 до 80%. При заражении вирусом Марбург у человека поднимается температура до 39 градусов, которая держится две недели и более. Поражаются практически все органы, страдает ЖКТ, наблюдаются диарея и рвота, а далее происходит геморрагический синдром и нарушение микроциркуляции внутри сосудов, некроз тканей.

11 октября министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что Россия имеет большие наработки по вакцине против вируса Марбург, а вакцина против вируса Эбола уже создана.

Ранее инфекционист рассказал, что вирусом Марбург можно заразиться через немытые фрукты.