Женщин призвали не мочиться в душе

Женщины, которые привыкли мочиться во время принятия душа, могут подвергать свой организм опасности, предупредила терапевт, специалистка по менопаузе Дипали Мисра-Шарп. Об опасности привычки опорожнять мочевой пузырь подобным образом она рассказала в беседе с изданием Metro.

Мочеиспускание в душе, предупредила она, может привести к выработке условного рефлекса — мочевой пузырь будет чувствовать потребность в мочеиспускании всякий раз, когда слышно воду.

«Это может способствовать возникновению таких проблем, как нестерпимые позывы или недержание мочи, особенно у людей, склонных к проблемам с мочевым пузырем», — объяснила она.

По словам Мисры-Шарп, мочеиспускание в положении стоя не идеально, поскольку таким образом сложнее полностью опорожнить мочевой пузырь. Такой процесс может привести к напряжению мышц тазового дна и неполному опорожнению мочевого пузыря, что со временем может вызвать дисфункцию тазового дна, недержание или пролапс тазовых органов.

Даже если практиковать упражнения по укреплению тазового дна, плохая осанка или мочеиспускание при напряженном теле могут свести эти старания на нет, предупредила специалистка.

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