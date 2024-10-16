Врач предупредил о неочевидном симптоме рака щитовидной железы

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал неочевидный признак, указывающий на онкологическое заболевание. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» он заявил, что хронический кашель может быть симптомом рака щитовидной железы. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

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Гостья передачи на вопрос о том, действительно ли хронический кашель может быть признаком рака щитовидной железы, ответила утвердительно. Врач подтвердил предположение женщины.

«Это действительно так, потому что опухоль может давить на чувствительные нервные рецепторы и вызывать кашель», — объяснил Агапкин.

Ранее доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко раскрыла неожиданный симптом гастрита. Медик заявила, что кашель может указывать на проблемы с желудком.

До этого врач общей практики Александр Мясников предупредил россиян об опасности продолжительного кашля у курильщиков. По словам специалиста, этот симптом может свидетельствовать о раке легких.