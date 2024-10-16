Женщина с тяжелым аутоиммунным заболеванием родила здорового ребенка

Жительница Уфы с тяжелым аутоиммунным заболеванием — рассеянным склерозом — самостоятельно выносила и родила здорового ребенка. Об этом глава минздрава Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин сообщил в Telegram-канале.

© unsplash

Он подчеркнул, что это радостное событие имеет для него особое значение, так как женщина была его пациенткой. Заболевание было диагностировано ей более десяти лет назад.

«Несмотря на диагноз, все сложности этого заболевания молодая мама смогла выносить и родить здорового ребенка. Девочка появилась на свет в городском перинатальном центре», — поделился Рахматуллин.

Чтобы добиться таких результатов, по словам министра, была проделана большая работа: пациентка работала с эндокринологом, гинекологом, гематологом. Она даже прошла курс химиотерапии, после которого удалось добиться ремиссии и забеременеть.

Глава минздрава уточнил, что в республике ежегодно рожают 20-30 жительниц с таким диагнозом.