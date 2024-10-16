Психиатр объяснил разницу между осенней хандрой и депрессией

Психиатр, автор книги «Скатертью тревога» Александр Мещеряков рассказал, что вопреки расхожему мнению депрессия как клиническое заболевание редко зависит от сезонности, хотя холодная погода и нехватка света осенью могут стать её триггером и запустить процесс.

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Но чаще депрессию провоцируют внутренние конфликты человека и его неразрешённые вопросы, а также длительный стресс, объяснил он в беседе с сайтом kp.ru.

Мещеряков отметил, что осенью в целом может ухудшаться состояние людей с нарушениями психики, усугубляться тревожность.

Что же касается сезонного снижения настроения, психиатр назвал это более простым случаем и отметил, что такое состояние легко исправить, внеся незначительные коррективы в образ жизни, к примеру раньше ложась спать и чередуя физическую активность с расслаблением.

Ранее врач-психиатр, член Общественного совета по вопросам психического здоровья при главном психиатре-эксперте Минздрава России Надежда Соловьёва в беседе с НСН рассказала, как определить у себя депрессию.