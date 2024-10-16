Врач опроверг популярный миф о приеме антибиотиков

Распространенное убеждение, что при приеме антибиотиков необходимо включать в рацион больше продуктов, богатых кальцием, является заблуждением, рассказал в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач-реабилитолог Сергей Агапкин. Таким образом он ответил гостье передачи, которая полагала, что это обязательно при приеме препаратов.

Как объяснил Агапкин, существует вероятность, что употребление богатых кальцием продуктов вместе с антибиотиками может не оказать на организм никакого действия. Однако вместе с этим есть риск, что это сведет на нет весь эффект от принимаемых препаратов, предупредил врач.

Ранее СМИ сообщали, что в России возник дефицит антибиотиков из основной линейки. В частности, в 25 регионах пропал препарат, содержащий действующее вещество рокситромицин. Кроме того, в 12 регионах наблюдается нехватка лекарств, в составе которых находится эритромицин, в шести регионах — препараты на основе кларитромицина, еще в пяти — на основе азитромицина.

До этого доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что препараты от сахарного диабета на основе семаглутида в теории могут лечить ожирение. По его словам, они также дают более стойкий результат, чем ранее выпущенные лекарственные средства.