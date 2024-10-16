Нутрициолог рассказал, кому нельзя есть индейку

Людям с почечной недостаточностью нельзя слишком часто есть индейку, рассказала NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. Она объяснила, что в данном виде мяса слишком много белка, из-за чего идет большая нагрузка на почки.

© unsplash

«Людям, которые страдают почечной недостаточностью, стоит ограничить потребление индейки из-за высокого содержания белка. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как язва желудка или синдром раздраженного кишечника, интенсивное потребление белка, включая индейку, провоцирует обострение», — заявила Гусакова.

Ранее эндокринолог Анна Гончарова рассказала, что к наиболее полезным кашам специалисты относят прежде всего гречневую. По ее словам, также благотворное влияние на организм из-за высокого содержания клетчатки оказывают другие виды круп, приготовленные с сухофруктами.

До этого гастроэнтеролог София Кардашова заявила, что отказ от фастфуда и газировки спасет от осеннего обострения гастрита. Вместо этих вредных продуктов она посоветовала есть овощные супы, каши, а также нежирное мясо и рыбу. К тому же, по ее словам, нужно не переедать и не пропускать приемы пищи — это дополнительно нагружает желудок.

Диетолог Марият Мухина ранее рассказала, что алкоголь и кофе сгущают кровь и приводят к тромбозу. Специалист подчеркнула, что для крови также опасны сладости, соленые продукты и продукты с витамином К.