Врач Вищипанова рассказала об опасности поддельных косметологических препаратов

МВД ликвидировало нелегальное производство гиалуроновой кислоты в столице, доход от продажи которой перевалил за 100 миллионов рублей. К каким последствиям может привести использование таких препаратов и как обезопасить себя на приеме у косметолога – в материале Москвы 24.

Поставки по всей России

МВД обнаружило производство нелегальных медицинских изделий для косметологии в Москве, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. В частности, там производили гиалуроновый комплекс для подкожных инъекций.

Полиция возбудила уголовное дело по статье об обращении фальсифицированных лекарственных средств (ч. 2 ст. 238.1 УК РФ), а у предполагаемого организатора бизнеса прошли обыски. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий, указала Ирина Волк.

Чем опасна подделка?

Введение нелегальной косметологической продукции в организм может вызвать непредсказуемую реакцию, начиная от отека и заканчивая аллергией и гнойным воспалением. Это возможно, если препарат сделан с нарушением технологий или не является стерильным, рассказала Москве 24 врач косметолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова.

Косметологические процедуры можно проводить только в официальных клиниках, где есть договоры с поставщиками и регистрационные удостоверения с указанием конкретных компаний, которые привозят препараты. Тогда клиент точно знает, что все это не было приобретено из-под полы. Допустимо посещение и крупных салонов, но только в том случае, если у них есть медицинская лицензия, подчеркнула Вищипанова.

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Упаковка медикамента обязательно должна быть стерильной и запаянной. Если условия хранения соблюдены, косметолог вскроет ее непосредственно перед применением. По этой причине клиента должна насторожить гиалуроновая кислота, налитая в большие флаконы, предупредила эксперт.

"Обычно все филлеры на ее основе – это дозированные, индивидуальные шприцы. Ничего мы из банок не набираем", – напомнила Вищипанова.

Также необходимо обращать внимание на срок годности и проверять штрихкод. Кроме того, проверить регистрационный номер препарата можно на сайте Роспотребнадзора, заключила врач.