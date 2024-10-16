Елена Малышева предупредила о опасности татуировок

Татуировки могут стать причиной серьезных ожогов во время проведения магнитно-резонансной томографии (МРТ). Об этом предупредили врач-терапевт, телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!»

© Вечерняя Москва

По словам медиков, в составе пигмента для нанесения наколки часто в больших количествах присутствует железо. Следовательно, при МРТ частички металла под кожей начинают быстро двигаться, из-за чего может появиться сильный ожог.

— Когда частички железа вылетают во время МРТ, они выдирают кусочки кожи. И это является причиной ожога из-за татуировочного красителя, — объяснила Малышева.

В современных реалиях татуировки на теле смотрятся эстетично и привлекательно. Нанесение рисунка на тело способствует самовыражению, многие люди закладывают в эту процедуру особый смысл, зашифрованный рисунками, надписями или иероглифами. Однако сама процедура имеет и обратную сторону. Врач-дерматовенеролог cети «Клиника Фомина» Светлана Денисевич в беседе с «Вечерней Москвой» назвала четыре места на теле, где не рекомендуется делать тату.