Терапевт: «простуду» на губах можно победить солью и зубной пастой

В организме практически каждого человека присутствует вирус простого герпеса. Он активизируется при снижении иммунитета: как правило, на губах и крыльях носа появляются пузырьки с экссудатом.

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О том, как бороться с «простудой» (так в народе называют высыпания), «Известиям» рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов.

«Как только появилось зудящее пятнышко с гиперемией, необходимо срочно принимать меры. Наиболее эффективное медикаментозное средство для лечения и профилактики герпеса - таблетки ацикловира плюс мазь ацикловир или зовиракс», - посоветовал профессор.

Если же под рукой не оказалось нужных лекарств, Станислав Ионов рекомендовал применить народное средство.