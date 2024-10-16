Что нужно рассказать врачу перед операцией и как к ней подготовиться

Во время консультации у хирурга пациенту важно рассказать всю историю заболевания и когда был установлен диагноз. Какие еще нюансы следует учесть перед необходимой операцией и как к ней подготовиться, «ФедералПресс» рассказал эндоваскулярный хирург, кандидат медицинских наук, заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Ашот Григорьян.

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«Обязательно надо расспросить о всех видах современного лечения заболевания, ставшего поводом для обращения. Можно уточнить о стране происхождения расходного материала, который предстоит использовать, хотя большинству пациентов это мало что скажет», – отметил врач.

Григорьян призвал отказаться от стереотипа, что в таких странах, как Китай или Индия, ничего качественного не производится. Также не стоит забывать о том, какое лечение, включая оперативное, уже было проведено. Если оно проводилось ранее, для врача не будет неожиданностью то, что он может увидеть во время оперативного вмешательства.

«Помните, открытость как врача, так и пациента на первом приеме – залог формирования доверительных отношений и успеха в лечении заболевания!» – заверил врач.

Накануне операции пациенту следует принять гигиенический душ, но не растирать себя сильно мочалкой, т. к. это создаст микротрещины на коже, и при обработке антисептиком может возникнуть или усилиться раздражение. Если оперативное лечение предстоит подростку или взрослому, то накануне операции рекомендуется подготовить операционное поле (место пункции артерии или вены в области паха), удалив с кожи волосяной покров. В день предстоящей операции нельзя пить и есть, т. к. это может помешать проведению наркоза.

Для госпитализации необходимы общий анализ крови, биохимический анализ крови, информация о группе крови и резус-факторе, анализ крови на гепатит, ВИЧ, сифилис, ЭКГ, ЭхоКГ, прививочный сертификат, заключение терапевта или педиатра об отсутствии контактов с лихорадящими людьми в течении двух недель, предшествующих операции, ряд заключений узких специалистов.

Госпитализация детей в стационар осуществляется при наличии свидетельства о рождении, взрослых – по паспорту. Также необходимо иметь с собой полис ОМС и СНИЛС.

«Родителям ребенка необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность и подтверждающий родство», – подытожил врач.

Напомним, имплантация зубов становится все более популярной процедурой, позволяющей восстановить утраченные зубы и вернуть уверенность в своей улыбке. Однако стоматологи предупреждают, что не всем пациентам можно проводить эту операцию.