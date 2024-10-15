Подскочило давление: семь способов быстро снизить его дома

Высокое давление (гипертония) — одна из распространенных проблем, с которой сталкиваются многие люди даже в относительно молодом возрасте. А уж с годами ситуации, когда давление внезапно подскакивает, становятся чуть ли не нормой.

Те, кто переболели коронавирусом, часто жалуются на проблемы с сосудами и давлением, смена погоды усугубляет состояние — особенно это касается метеочувствительных людей. Терапевт Олег Балашов со стажем работы 14 лет рассказал о причинах появления гипертонии и об эффективных способах, которые помогут быстро привести давление в норму в домашних условиях.

Почему давление повышается

Проблема может быть вызвана различными факторами. Иногда это связано с временными стрессовыми ситуациями, а в других случаях — с хроническими нарушениями.

«Очень важно превентивно обращать внимание на питание: переизбыток соли, жирной и острой пищи ведет к задержке жидкости в организме и увеличению нагрузки на сосуды, что повышает давление. Дефицит калия и магния также негативно влияет на сердечно-сосудистую систему», — утверждает терапевт.

Итак, уменьшите потребление соли и фастфуда, включите в рацион овощи, фрукты, орехи и зелень.

Лишний вес и малоподвижный образ жизни

Избыточная масса тела увеличивает нагрузку на сердце и сосуды. При недостатке физической активности нарушается кровообращение, что тоже может привести к повышению давления.

«Отсюда и профилактика: включайте регулярные физические нагрузки: ходьба, плавание или йога. Постепенно снижайте вес, если он превышает норму», — подчеркивает Олег.

Гормональные изменения

Скачки давления могут происходить из-за гормональных перестроек: у женщин во время пери- и менопаузы, при заболеваниях щитовидной железы или надпочечников. Гормоны могут вызывать спазмы сосудов, что приводит к повышению давления. Поэтому важно следить за изменениями гормонального фона, своевременно сдавая анализы.

Употребление алкоголя и курение

Алкоголь и никотин вызывают сужение сосудов, что может привести к временным скачкам давления. Со временем это усугубляет состояние сосудов, повышая риск гипертонии.

«Тут решение только одно — расстаться с вредными привычками», — настаивает врач.

Глубокое дыхание и релаксация

Спокойное и медленное дыхание уменьшает уровень стресса и способствует расширению сосудов. Сядьте в удобной позе. Вдохните через нос, считая до 4. Медленно выдохните через рот, считая до 6. Эта техника поможет нормализовать давление за несколько минут.

Контрастные ванны для рук

Погружение кистей в горячую и холодную воду улучшает циркуляцию и снимает спазмы сосудов. Наберите две емкости: одну с горячей, другую с прохладной водой. Поочередно опускайте руки в каждую из них на пару минут. Процедура улучшит кровоток и снизит давление.

Теплая ванна для ног

Погружение ног в горячую воду способствует расширению периферических сосудов и снижению давления. Наполните таз водой с температурой 40—45 градусов. Опустите ноги на 10—15 минут. Это расслабляет организм и улучшает кровообращение.

Массаж шеи и затылка

Массаж способствует расслаблению мышц и улучшает кровоток в головном мозге, что помогает снизить давление. Начните легкими движениями массировать шею и область затылка. Затем делайте круговые движения пальцами, слегка надавливая на мышцы. Продолжайте массаж в течение пяти-семи минут.

Настойки и отвары

Некоторые травяные чаи помогают быстро успокоиться и снизить давление. Чай из мяты расслабляет и снижает стресс. Настойка пустырника или валерианы стабилизирует нервную систему и уменьшает давление. Пейте теплые (не горячие!) напитки небольшими глотками.