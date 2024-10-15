Какие продукты восстанавливают работу кишечника после антибиотиков

Для улучшения здоровья кишечника важно потреблять достаточное количество клетчатки и других веществ. Вот в каких блюдах и напитках они содержатся.

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Сладкий картофель. В нём много клетчатки, включая резистентный крахмал с противовоспалительным действием. Кроме того, этот продукт универсален.

Успокаивающие салаты. Например, вы можете использовать такие ингредиенты, как яблоки, сыр, сушёная клюква, орехи, жареный батат.

Миска с йогуртом. Полезно есть йогурт с ягодами и слегка подслащённой гранолой. Йогурт содержит пробиотики, которые делают бактерии в кишечнике более разнообразными, облегчают кожные заболевания.

Кофе. Есть доказательства, что он приносит пользу кишечнику.

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