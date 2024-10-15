Врачи вернули к жизни пациентку, перенесшую клиническую смерть

В Тюменской области врачи буквально с того света вернули молодую женщину, которая перенесла клиническую смерть на фоне болезни.

"33-летнюю Марину в крайне тяжелом состоянии сотрудники Центра медицины катастроф доставили из Заводоуковска в Тюмень. Здоровье женщины было ослаблено из-за ранее перенесенных заболеваний, сахарного диабета и не долеченных инфекций", - пояснили в областном департаменте здравоохранения области.

Когда тюменку госпитализировали, она уже перенесла несколько операций и клиническую смерть, которая длилась около десяти минут. После остановки сердца у большинства пациентов развивается постреанимационная болезнь: это состояние организма, которое характеризуется временной тотальной ишемией (то есть недостаточность кровоснабжения) и синдромом восстановления кровотока.

"32 дня пациентка находилась на искусственной вентиляции легких, большую часть времени - 20 суток - без сознания. Нам пришлось бороться за каждую секунду ее жизни. Мы практически не отходили от нее. Постоянный мониторинг состояния, индивидуальная корректировка медикаментозной терапии", - рассказал Николай Назаров анестезиолог-реаниматолог, завотделением Областной клинической больницы №1.

Сейчас Марина вернулась к обычной жизни и продолжает реабилитацию уже амбулаторно.