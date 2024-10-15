Уфимские врачи удалили пациентке восьмикилограммовую опухоль

Уфимские врачи гинекологического отделения больницы №18 удалили пациентке восьмикилограммовую опухоль матки, сообщает минздрав РБ.

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При этом операцию пришлось делать экстренно, поскольку у 39-летней пациентки после взятия материала на биопсию открылось кровотечение.

Операционная команда быстро провела лапаротомию. Врачи удалили опухоль, вес которой составил 8 кг, а диаметр - около 40 см и все патологические ткани, а удаленные образцы отправили на гистологическое исследование, которое показала, что это было миома с некрозом тканей.

Сейчас женщина уже выписана домой и ее здоровью ничего не угрожает.