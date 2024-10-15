Кривые зубы: влияние генетики или бездействие родителей

За появлением и ростом постоянных зубов у ребенка родители наблюдают пристально. И дело не только в эстетике. От их правильного расположения зависит самое ценное — здоровье, поэтому при любом нарушении прикуса стоит показать маленького пациента врачу. О причинах криво растущих зубов WomanHit рассказала Егана Маруфиди — кандидат медицинских наук, практикующий стоматолог-пародонтолог, генеральный директор клиники.

Нарушение обменных процессов, эндокринные заболевания

Здоровый обмен веществ — залог нормального роста коренных зубов в детском возрасте. Любые нарушения влекут за собой стоматологические заболевания и аномалии прикуса, т. к. ухудшается питание тканей, состояние эмали и дентина.

Егана:

«Одной из причин скручивания зубов могут быть патологии щитовидной и паращитовидной железы. Заболевания негативно влияют на уровень минералов в организме, в частности кальция, фосфора, на состояние слизистой оболочки. Эндокринные нарушения могут проявляться задержкой сроков прорезывания зубов и аномалиями прикуса».

Перенесенные инфекции

Следствием перенесенных инфекционных заболеваний может быть нарушение обмена веществ, питания тканей, что негативно сказывается на состоянии зубов и их прорезывании у детей. Также наш эксперт обращает внимание, что если речь идет о болезнях ЛОР-органов, то к причинам появления скрученности может присоединяться и ротовое дыхание.

Филогенетические изменения

К данным причинам кривого роста зубов можно отнести:

маленькую челюсть или слишком крупные зубы, что не позволяет им правильно располагаться в зубной дуге;

сужение верхней или нижней челюсти;

сверхкомплектные зубы, из-за чего возникает диспропорция, места в зубном ряду не хватает;

короткую уздечку языка;

микродентию челюсти, когда несколько зубов выражено меньше остальных;

макродентию зубов, когда одна или несколько единиц ненормально велики.

Местные факторы

Помимо инфекций, эндокринных заболеваний и генетических нарушений, большую роль в особенностях прорезывания и расположения коренных зубов могут играть и локальные факторы. Егана обращает внимание на некоторые из них:

Осложненный кариес молочных зубов — если своевременно его не лечить, он приводит к плотному образованию склерозированной костной ткани — рубца альвеолярного отростка. Следствием воспалительного процесса становится затрудненное прорезывание постоянных зубов или интоксикация их зачатков.

Удаление молочного зуба за 2 года до прорезывания постоянного или ранее — в результате зачаток коренного зуба может вообще не прорезаться или проявиться с опозданием. Из-за этого остальные элементы в зубном ряду будут располагаться криво.

Постоянный зуб прорезался до выпадения молочного — это происходит довольно часто. Если молочный зуб не выпал своевременно, рядом с ним может начать прорезываться коренной, который из-за недостатка места растет криво.

Синодентия — так называют аномальное сращение коронок, обусловленное генетическими факторами. Оно, в свою очередь, влияет на расположение в ряду остальных зубов.

Наличие новообразований, кист, онкологии — опухоли оказывают влияние на околозубные ткани, вызывая неправильное прорезывание или смещение коренных зубов.

Патологии формирования — заячья губа, волчья пасть, когда не происходит сращение неба, губы. Дефекты мягких тканей могут быть патологиями внутриутробного развития. Они влияют на рост и формирование всей зубочелюстной системы, поэтому появление в этом случае искривленных зубов вполне закономерно.

Травмы в молочном или постоянном прикусе — любое травмирование зубочелюстной системы может повлиять на расположение зубов в ряду, их подвижность.

Другие факторы

Кривые зубы могут быть также следствием осложненной беременности у матери. Сюда же можно отнести плохую гигиену, вредные привычки в детском возрасте, например, сосание пальца. А также отсутствие жевательной нагрузки, когда в меню преобладает мягкая пища.

Егана: