Как и где в Свердловской области можно провериться на рак груди

На Среднем Урале только за первые 9 месяцев 2024 года рак молочной железы обнаружили у 1,8 тысячи свердловчанок. Медики отмечают, что ранее выявление опухоли позволяет не только сохранить жизнь женщинам, но и продолжать вести полноценный образ жизни. О том, какие методы выявления смертельного заболевания есть и где провести скрининг на онкологию, читайте на «ФедералПресс».

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Статистика заболевания

По данным заместителя министра здравоохранения Свердловской области Светланы Филипповой, в структуре онкологических заболеваний среди женского населения рак молочной железы занимает первое место. В Свердловской области 20 % всех видов злокачественных опухолей приходится на рак молочной железы.

Средний возраст заболевших – 62 года.

«В Свердловской области заболеваемость больше 110 случаев на 100 тысяч женского населения», – уточнила заместитель министра здравоохранения.

Только за 2023 год на Среднем Урале было выявлено более 2,5 тысячи случаев онкологии. За неполный 2024 год таких случаев насчитывается уже 1,8 тысячи.

Филиппова также отметила, что до сих пор специалисты не нашли точных причин возникновения заболевания. Среди самых распространенных версий – иммунологические или гормональные изменения, наследственность, влияние окружающей среды, неправильный образ жизни.

Где провериться на рак молочной железы

В большинстве случаев подается оперативному лечению рак 1-й и 2-й стадии. Своевременная диагностика заболевания и лечение на ранних стадиях позволяет женщине продолжать счастливую жизнь.

Пройти скрининговое обследование можно в любой поликлинике по месту жительства. По словам замминистра, все учреждения здравоохранения первого звена оснащены маммографами. При этом в частной клинике стоимость прохождения маммографа может достигать 1,5 тысячи рублей.

В настоящее время в области работает более 120 рентген-аппаратов, с помощью которых возможно проведение диагностики. В прошлом году на Среднем Урале было проведено более 240 тысяч таких исследований.

Для такого обследования есть и ограничения: женщинам старше 40 лет делать рентген не рекомендуется. Однако до этого возраста рекомендуется проходить исследование раз в два года при диспансеризации, добавил глава диагностического центра отделения рентгенодиагностики Свердловского областного онкодиспансера, врач-рентгенолог Максим Карташов.

Еще один метод диагностики – ультразвуковая. Она применяется для пациенток молодого возраста.

Также существует метод выявления опухоли при помощи МРТ, но он используется реже и назначается по показаниям врача.

Кому нужно проверяться на рак груди и с какого возраста

Проходить обследование рекомендуется женщинам после 40 лет, когда структурные изменения в груди позволяют выявить заболевание. Однако в последние годы этот вид рака имеет тенденцию к омоложению.

Кроме того, рак молочной железы бывает и у мужчин: в 2023 году 24 случая данного заболевания выявили у свердловчан мужского пола.

Как распознать рак молочной железы в домашних условиях

Специалисты советуют женщинам раз в две недели проводить самодиагностику перед зеркалом.

Следует проверить симметричность, окружность груди, лимфоузлы подмышками. При этом нужно обратить внимание на наличие уплотнений, изменение формы. Если есть какие-то подозрения – на прием к доктору. Имейте в виду: при раке молочной железы, как отмечают врачи, не всегда имеется болевой синдром.