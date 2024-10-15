Тюменские врачи вернули к жизни пациентку, перенесшую клиническую смерть

Клиническую смерть могут спровоцировать такие болезни, как инсульты, воспаление легких и инфекционные заболевания, поделился с «Вечерней Москвой» врач — кардиолог-реаниматолог Александр Патрикеев. По его словам, к этому состоянию могут привести также травмы и многое другое.

Врач отметил, что во время клинической смерти кровообращение останавливается и клетки организма начинают погибать из-за кислородного голодания, а мозг продолжает функционировать. Это состояние очень опасно, и, если врачам удается спасти человека, последствия остаются с ним на всю оставшуюся жизнь.

Чем дольше человек находится в состоянии клинической смерти, тем больше клеток головного мозга у него отмирает. Чем больше клеток погибло, тем меньше базовых функций мозг способен выполнять, — подчеркнул Патрикеев.

Понятие «клиническая смерть» возникло после того, как врачи начали реанимировать пациентов. При этом, если реанимировать человека в этом состоянии в определенный промежуток времени не получится, то наступит уже биологическая смерть, подытожил эксперт.

Ранее в Москве пациентка частной стоматологической клиники скончалась после того, как ей удалили 32 зуба. 12 октября женщина пришла в медучреждение, там ей удалили все зубы, чтобы после установить импланты. После удаления пациентку отпустили.