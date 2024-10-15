Половина россиян выбирают врача по отзывам в интернете

Недавнее исследование показало, что 48% россиян изучают отзывы о враче в интернете и соцсетях, прежде чем записаться к нему на приём. Лишь 22% респондентов готовы записаться к врачу, ничего о нём не зная.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные онлайн-опроса «АльфаСтрахования».

Около 43% россиян регулярно обращаются в медучреждения, из них 64% — по ОМС, а 31% пользуются ДМС и частными консультациями. Остальные обращаются к специалистам эпизодически либо консультируются у семейного врача.

Без рекомендаций опрошенные приходят на приём только к районному терапевту. Узкопрофильных врачей россияне проверяют по соцсетям и специализированным сайтам, обращая внимание на количество положительных отзывов и на периодичность оценок.

Из числа опрошенных 56% сами пишут отзывы о докторах. В случае недобросовестного подхода 28% готовы обращаться в надзорные ведомства для защиты своих прав.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что социальные координаторы оказали пациентам больниц и их близким более 250 тыс. услуг за три года.