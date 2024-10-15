Врач рассказала, как распознать сигналы организма о наличии стресса

Состояние стресса – частое явление среди современных людей, особенно, жителей больших городов. В связи с этим терапевт и главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко рассказала, как распознать сигналы организма о наличии тревоги и стресса, передает Pravda.Ru.

© Вести Подмосковья

Как отмечается, тревожность в первую очередь вызывает учащенное сердцебиение, а не аритмию. Когда человек встревожен или ощущает опасность, включается симпатоадреналовая система, которая вырабатывает гормоны стресса. Это приводит организм в состояние «боевой готовности», ускоряя сердцебиение и дыхание. Еще один распространенный симптом, вызванный спазмом мышц, – это ком в горле.

По словам врача, чтобы отличить психосоматические симптомы от серьезных заболеваний, важно обращать внимание на их связь со стрессом и тревожностью, а также на их непостоянный и ситуативный характер, не требующий постоянного лечения. При необходимости точно определить связаны ли физические симптомы с психологическим состоянием лучше обратиться к врачу.