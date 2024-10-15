Кардиохирурги спасли новорожденного с опасным пороком сердца

В Центр телемедицинских консультаций Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля, поступил новорожденный с подозрением на редкую патологию сердечно сосудистой системы. В ходе диагностики у 13-дневного малыша выявили коарктацию аорты - сужение просвета основной кровоснабжающей артерии организма. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.

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Данное заболевание опасно тем, что при несвоевременном выявлении может привести к смерти пациента. Ребенка, весившего менее двух кг, начали готовить к экстренной хирургической операции.

«Аорта – самый большой сосуд в организме человека, но у малыша он был меньше 6 миллиметров. Мы полностью удалили место сужения аорты и сшили оба здоровых участка аорты между собой. Операция длилась около двух часов и прошла успешно. Это была первая операция в Московской области по удалению коартакции аорты новорожденному с такой низкой массой тела» – рассказал заместитель главврача медучреждения по хирургической помощи Андрей Свободов.

В настоящий момент ребенок восстанавливается и продолжает находиться под наблюдением специалистов медцентра имени Рошаля, в стенах которого каждый год проходят успешное лечение более 15 тысяч маленьких пациентов.