Четыре «звоночка» от вашей кожи, которые говорят о проблемах с почками

От работы почек зависит очень многое, ведь этот орган — естественный фильтр в нашем организме. Нарушение его работы может сказываться на многих системах, например, проблемы может выдавать качество нашей кожи. Наталья Моисеева, врач-дерматолог с 16 стажем работы рассказала нам, как по кожному покрову понять, что пора проверить работу почек.

Сыпь

Часто при поражении почек можно наблюдать развитие дерматоза, который выражается появлением бугорков на коже. Локализируются они в основном на теле и волосистой части головы.

Наталья: «В такой ситуации вам могут не помогать обычные кожные средства, так как проблема кроется намного глубже. Необходим комплексный чекап».

Волдыри

Крайне неприятное проявление заболевания почек. Как говорит наш эксперт, волдыри проявляются на ладонях, лице и ступнях. Однако они часто сопровождают и инфекционные заболевания, а также возникают при приеме определенной группы лекарств. Основная проблема в том, что волдыри после заживления оставляют шрамы, от которых не так просто избавиться, а потому важно вовремя заняться лечением.

Отечность

Главная функция почек, как мы уже говорили, — фильтрация. Когда орган не может полноценно выполнять свою работу, происходит накопление вредных веществ в организме. В результате вы сталкиваетесь с отечностью не только по утрам, но и в течение дня, так как вывод жидкости не обеспечивается в необходимом объеме. Отследить развитие проблемы можно по ногам — они отекают чаще и быстрее всего.

Сухость

Чрезмерная сухость кожи по всему телу также говорит о развитии патологии почек. Кожа начинает не просто сохнуть, но и зудеть.

Наталья: «Таким образом ваш организм намекает, что недополучает питательных веществ».

Средства для увлажнения не дадут нужного эффекта, если вы запустите заболевание, важно вовремя обратить внимание на проблему и заняться восстановлением работы главного фильтра в организме.