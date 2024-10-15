Иммунолог предупредила: депрессия может привести к астме

Аллерголог-иммунолог Елена Надей предупредила, что из-за стрессов и психологических проблем человек рискует столкнуться с развитием бронхиальной астмы.

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Как рассказала российский медик, существует несколько причин появления бронхиальной астмы. Заболевание может быть связано с наследственностью, реакцией на цветение растений, а также повышенной загрязненностью. Однако нередко этот недуг появляется у тех, кто испытывает сильный стресс и психологические проблемы. По словам эксперта, сильные эмоции любой окраски и панические атаки способны спровоцировать развитие и обострение заболевания. Об этом пишет издание "Город55".

Установлено, что у пациентов с бронхиальной астмой нередко встречаются депрессивные, тревожные расстройства. Приступ удушья вызывает страх из-за нехватки воздуха, что сказывается на психосоматическом состоянии пациента, – поделилась врач.

Надей посоветовала уделять внимание стрессовым факторам и при необходимости обращаться за помощью к специалисту.