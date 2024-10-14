В Российских регионах из аптек исчезли противопростудные препараты

В 25 российских регионах исчезли из аптек препараты, содержащие рокситромицин, а также другие антибиотики. Эти лекарства используются для лечения инфекций дыхательных путей. В Дагестане, Крыму, Чечне, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии ситуация с нехваткой этих препаратов ощущается наиболее остро. Эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов в беседе с Авторадио отметил, что пропажа этих препаратов с полок не вызовет серьезных проблем. По его словам, они легко заменяемы другими лекарствами.

"Все эти продукты либо нишевые, либо продукты, которые уходят с рынка в силу именно своей низкой эффективности и наличия большого количества более эффективных и более безопасных альтернатив. Сейчас какой-то глобальной проблематики с доступностью этих препаратов нет. В отдельных регионах наблюдаются перебои. Они, в том числе, могут быть связаны с логистическими какими-то моментами. Но в принципе надо понимать, что эти продукты сходят с дистанции. Я думаю, что долгосрочная стратегия компаний-производителей будет направлена на то, что эти препараты потихонечку будут из ассортимента выводиться".

Эксперт также добавил, что врачи, как правило, знают, какие препараты присутствуют или отсутствуют в ближайших аптеках. Однако если медик все же выписал лекарство, которое невозможно достать, Беспалов посоветовал прийти на повторный прием, чтобы лечащий врач назначил другое лечение.