Врач назвал повышающий риск слабоумия фактор

Проблемы с кровоснабжением мозга приводят к гибели клеток и тканей мозга и, как следствие, могут спровоцировать деменцию. Этот повышающий риск слабоумия неожиданный фактор Чикаго (США) Фернандо Тестаи.

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Невролог заявил, что для профилактики деменции важно следить за здоровьем сердечно-сосудистой системы. По его словам, здоровый образ жизни, а также раннее выявление и лечение патологий сердечно-сосудистой системы значительно снижает риск различных видов деменции.

Доктор объяснил, что при ишемической болезни сердца холестериновые бляшки накапливаются во всех артериях организма, из-за чего они сужаются. Это нарушает кровоснабжение и повреждает мелкие сосуды головного мозга, что на 27 процентов повышает риск когнитивных нарушений, предупредил он.

Кроме того, по словам Тестаи, спровоцировать слабоумие могут сердечная недостаточность и сахарный диабет второго типа, из-за которого в организме возникает воспаление и нарушается приток крови к мозгу.

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