Онищенко рассказал, как завещают органы

Если человек хочет завещать свои органы, с ним подписывают соответствующий контракт и ставят на учет, рассказал академик РАН Геннадий Онищенко на конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». По его словам, он также проходит обследования на предмет различных заболеваний, передает корреспондент NEWS.ru.

Подписывается контракт с человеком, он говорит, что да, если со мной что-то произойдет, я готов отдать свои органы. Его ставят на учет, обследуют на предмет всяких заболеваний, в том числе гепатиты, ВИЧ-инфекции и так далее. Если с ним что-то происходит, то завещанные органы попадают в эту систему, глобальную орбиту перевозки, трансплантации этих органов, — сказал Онищенко.

Академик отметил, что существуют очень жесткие требования, касающиеся, например, того, через сколько часов можно взять орган и довезти его до донора. По его словам, нуждающиеся в органах люди ждут их годами, особенно это касается почечных больных. Все это очень сложная система, подчеркнул он.

Ранее Геннадий Онищенко выделил принципиальное отличие вируса Марбург от COVID-19. По его словам, при коронавирусе не наблюдается температура, и есть легкая форма течения заболевания. Вирус Марбург, в свою очередь, начинается резко, указал эксперт.