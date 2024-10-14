Цвет языка: что он рассказывает о здоровье и болезнях
Язык — это не только орган вкуса, но и индикатор здоровья. Изменение его цвета или текстуры, появление налета — могут сигнализировать о различных заболеваниях и нарушениях в организме. Причем в тот момент, когда остальная симптоматика еще не проявилась. В традиционной китайской медицине и многих восточных практиках осмотр языка используется для диагностики, так как его состояние отражает работу внутренних органов и систем.
Белый налет
«Возможных причин появления налета при нормальной гигиене полости рта может быть много», — рассказывает Рита Гавриш, специалист по ТКМ со стажем 15 лет.
Это:
- Грибковая инфекция (например, кандидоз);
- Обезвоживание или плохая гигиена ротовой полости;
- Болезни желудка или кишечника (например, гастрит);
- Прием антибиотиков или ослабленный иммунитет.
Когда беспокоиться: если налет густой и сопровождается откровенно неприятным запахом, дискомфортом или жжением, это может указывать на «молочницу» или нарушения в работе ЖКТ. Вам к терапевту, после осмотра и анализов он даст направление к профильному специалисту.
Желтый налет
Тут такие варианты причин, почему язык так выглядит:
- Проблемы с печенью и желчным пузырем (например, гепатит или холецистит);
- Нарушения пищеварения или избыток токсинов в организме;
- Курение или злоупотребление алкоголем.
«При интенсивном желтом оттенке, особенно если он сопровождается горечью во рту и тошнотой, стоит проверить у доктора состояние и работу печени и желчных путей», — предупреждает Рита.
Красный или малиновый язык
Он часто встречается у детей и молодых людей, причины могут быть такими:
- Дефицит витаминов (например, В12 или фолиевой кислоты — очень характерно для вегетарианцев);
- Инфекционные заболевания (например, скарлатина);
- Аллергическая реакция или воспаление;
- Повышенная температура тела.
Если язык болезненный, опухший и сохраняет ярко-красный оттенок, возможно, это указывает на воспалительный процесс или анемию.
Синий или фиолетовый оттенок
Это довольно опасный признак, не стоит тянуть с визитом к специалисту! Среди возможных причин такого цвета языка:
- Нарушение кровообращения или недостаток кислорода в крови;
- Болезни сердца и легких (например, сердечная недостаточность);
- Переохлаждение или шоковое состояние.
«Внезапная смена с нормального цвета языка на синий — это тревожный симптом, который может свидетельствовать о появлении острых проблем с сердцем или дыхательной системой. В таких случаях необходима срочная медицинская помощь», — настаивает специалист по ТКМ.
Бледный или белесый язык
Его часто путают с языком с налетом. При белесом языке по краям он тоже светлого оттенка. Среди возможных причин этого явления:
- Анемия (дефицит железа);
- Хроническое переутомление или нехватка питательных веществ;
- Пониженное артериальное давление или проблемы с кровообращением.
Черный или коричневый налет
Чаще всего человек думает, что у него все более или менее в порядке, но цвет языка свидетельствует об обратном. Вот что может значить потемнение языка:
- Плохая гигиена полости рта;
- Длительный прием антибиотиков или препаратов железа;
- Нарушения в работе ЖКТ или грибковые инфекции.
Если появление черного налета не связано с пищевыми красителями или лекарствами, это может свидетельствовать о серьезных нарушениях в пищеварении или грибковом поражении. Вам к врачу, и лучше не затягивать с визитом.
Язык с пятнами (так называемый географический язык)
Среди возможных причин обычно бывают:
- Аллергические реакции или дисбактериоз;
- Нарушения в работе желудочно-кишечного тракта;
- Дефицит витаминов группы В.
Если пятна на языке сопровождаются жжением или дискомфортом, это может указывать на нарушение обмена веществ или аллергический процесс.
Постарайтесь всегда инспектировать состояние языка утром и вечером после чистки зубов. Приучите ребенка делать то же самое, пусть он обязательно сообщает вам, если язык стал каким-то другим, даже если ему самому кажется, что ничего страшного. Так вы сможете заметить возникновение заболевания на самых ранних стадиях и вылечиться будет проще, быстрее и дешевле.