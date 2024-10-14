Цвет языка: что он рассказывает о здоровье и болезнях

Язык — это не только орган вкуса, но и индикатор здоровья. Изменение его цвета или текстуры, появление налета — могут сигнализировать о различных заболеваниях и нарушениях в организме. Причем в тот момент, когда остальная симптоматика еще не проявилась. В традиционной китайской медицине и многих восточных практиках осмотр языка используется для диагностики, так как его состояние отражает работу внутренних органов и систем.

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Белый налет

«Возможных причин появления налета при нормальной гигиене полости рта может быть много», — рассказывает Рита Гавриш, специалист по ТКМ со стажем 15 лет.

Это:

Грибковая инфекция (например, кандидоз);

Обезвоживание или плохая гигиена ротовой полости;

Болезни желудка или кишечника (например, гастрит);

Прием антибиотиков или ослабленный иммунитет.

Когда беспокоиться: если налет густой и сопровождается откровенно неприятным запахом, дискомфортом или жжением, это может указывать на «молочницу» или нарушения в работе ЖКТ. Вам к терапевту, после осмотра и анализов он даст направление к профильному специалисту.

Желтый налет

Тут такие варианты причин, почему язык так выглядит:

Проблемы с печенью и желчным пузырем (например, гепатит или холецистит);

Нарушения пищеварения или избыток токсинов в организме;

Курение или злоупотребление алкоголем.

«При интенсивном желтом оттенке, особенно если он сопровождается горечью во рту и тошнотой, стоит проверить у доктора состояние и работу печени и желчных путей», — предупреждает Рита.

Красный или малиновый язык

Он часто встречается у детей и молодых людей, причины могут быть такими:

Дефицит витаминов (например, В12 или фолиевой кислоты — очень характерно для вегетарианцев);

Инфекционные заболевания (например, скарлатина);

Аллергическая реакция или воспаление;

Повышенная температура тела.

Если язык болезненный, опухший и сохраняет ярко-красный оттенок, возможно, это указывает на воспалительный процесс или анемию.

Синий или фиолетовый оттенок

Это довольно опасный признак, не стоит тянуть с визитом к специалисту! Среди возможных причин такого цвета языка:

Нарушение кровообращения или недостаток кислорода в крови;

Болезни сердца и легких (например, сердечная недостаточность);

Переохлаждение или шоковое состояние.

«Внезапная смена с нормального цвета языка на синий — это тревожный симптом, который может свидетельствовать о появлении острых проблем с сердцем или дыхательной системой. В таких случаях необходима срочная медицинская помощь», — настаивает специалист по ТКМ.

Бледный или белесый язык

Его часто путают с языком с налетом. При белесом языке по краям он тоже светлого оттенка. Среди возможных причин этого явления:

Анемия (дефицит железа);

Хроническое переутомление или нехватка питательных веществ;

Пониженное артериальное давление или проблемы с кровообращением.

Черный или коричневый налет

Чаще всего человек думает, что у него все более или менее в порядке, но цвет языка свидетельствует об обратном. Вот что может значить потемнение языка:

Плохая гигиена полости рта;

Длительный прием антибиотиков или препаратов железа;

Нарушения в работе ЖКТ или грибковые инфекции.

Если появление черного налета не связано с пищевыми красителями или лекарствами, это может свидетельствовать о серьезных нарушениях в пищеварении или грибковом поражении. Вам к врачу, и лучше не затягивать с визитом.

Язык с пятнами (так называемый географический язык)

Среди возможных причин обычно бывают:

Аллергические реакции или дисбактериоз;

Нарушения в работе желудочно-кишечного тракта;

Дефицит витаминов группы В.

Если пятна на языке сопровождаются жжением или дискомфортом, это может указывать на нарушение обмена веществ или аллергический процесс.

Постарайтесь всегда инспектировать состояние языка утром и вечером после чистки зубов. Приучите ребенка делать то же самое, пусть он обязательно сообщает вам, если язык стал каким-то другим, даже если ему самому кажется, что ничего страшного. Так вы сможете заметить возникновение заболевания на самых ранних стадиях и вылечиться будет проще, быстрее и дешевле.