Mirror: потливость и одышка по ночам могут указывать на проблемы с сердцем. Один из главных признаков, что сердце стало барахлить, — боли в груди. У некоторых они появляются при отходе ко сну — в этом случае тяжело ложиться или делать глубокие вдохи. И это не единственные симптомы сердечных проблем, заметить которые можно только ночью. Вот какой список составили в Американской кардиологической ассоциации.

Как проблемы с сердцем проявляются ночью

При болезнях сердечно-сосудистой системы по ночам могут возникать:

Апноэ — может указывать на гипертонию, ишемическую болезнь сердца или сердечную недостаточность;

Одышка — при проблемах с сердцем сон становится беспокойным, иногда приходится даже просыпаться, чтобы отдышаться;

Учащённый пульс — тревожный признак, если пульс превышает 100 ударов в минуту;

Потливость — чаще такой симптом по ночам указывает на проблемы с сердцем у женщин, но его ошибочно путают с менопаузой;

Частое мочеиспускание — если с организмом всё хорошо и вы не пили на ночь много жидкости, вставать среди ночи в туалет вам не придётся;

Синдром беспокойных ног — покалывание, жжение и ломота в ногах по ночам может указывать на сосудистые нарушения, написало издание Mirror.

Как связан плохой сон и инсульт

Плохой сон, забывчивость и головокружение могут указывать на перекрытие сонной артерии, предупредил хирург Борис Руденко.

Коварство этого заболевания в том, что симптомы незначительны.

Это связано с тем, что при перекрытии сонной артерии кровоснабжение перестраивается и мозг привыкает жить в дефиците кислорода и питательных веществ.