Менингит: что это за заболевание и где дети могут им заразиться

Дети могут заболеть менингитом после контакта с инфицированными людьми, заявил NEWS.ru заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Рамил Шахвеледов. Медик добавил, что заражение может произойти в закрытых коллективах — детсадах, школах или лагерях.

© РИА Новости

«Дети могут заразиться менингитом через контакт с инфицированными людьми, особенно в закрытых коллективах, таких как детские сады, школы и лагеря. Менингит может развиваться очень быстро. Если не лечить, состояние может стремительно ухудшиться в течение нескольких часов или дней. В тяжелых случаях смерть может наступить в течение 24–48 часов. Поэтому важно немедленно обратиться за медицинской помощью при подозрении на менингит», — добавил Шахвеледов.

Врач напомнил, что менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга, вызванное инфекцией. Он может быть бактериальным, вирусным или грибковым и опасен из-за быстрого развития и потенциально серьезных осложнений, включая повреждения головного мозга, судороги и смерть, заявил эксперт.

«Быстрое развитие связано с тем, что инфекция быстро распространяется в центральной нервной системе, вызывая сильное воспаление и отек мозга», — подытожил Шахвеледов.

Самым простым способом профилактики гриппа и других вирусных заболеваний является проветривание помещений, заявил ранее терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, если спать с открытым окном, можно закалить организм благодаря низким температурам.