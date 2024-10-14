Названы скрытые симптомы пограничного расстройства личности у мужчин

Американский терапевт и консультант по вопросам наркозависимости Эван Либерман поделился признаками, которые могут сигнализировать о пограничном расстройстве личности у мужчин. Оно характеризуется импульсивностью, низким самоконтролем, эмоциональной неустойчивостью, высокой тревожностью.

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«Расстройство личности определяется как устойчивая модель экстремального поведения, которая создаёт проблемы и имеет последствия для жизни человека».

Первый симптом, на который врач обращает внимание, — это эмоциональная реактивность. Она проявляется раздражительностью или вспышками гнева, которые часто остаются незамеченными, так как воспринимаются как нормальное мужское поведение.

Второй признак — это нестабильность отношений, которая у мужчин часто проявляется в форме ревности или даже паранойи. Этот признак связан с неорганизованной привязанностью, когда человек одновременно стремится к близости, но отталкивает партнёра из-за страха.

Третий и «самый важный» признак — рискованное и саморазрушающее поведение. Это может привести к травмам и более частому обращению за медицинской помощью.

Также на пограничное расстройство личности у мужчин могут указывать проблемы с контролем гнева.