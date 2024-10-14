Врач объяснил, что губит сосуды быстрее вредных продуктов

Есть два основных заблуждения, касающиеся питания и продолжительности жизни человека, считает кандидат медицинских наук и кардиолог Анна Кореневич. По словам врача, нельзя винить продукты на столе в гипертонии, инфарктах, тромбозах, слабых сосудах и так далее. Также, по словам кардиолога, ошибочно думать, что раньше "таких болезней не было".

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"200 лет назад все болезни были. Но их никто не диагностировал и уж тем более не лечил", - пишет врач на своем канале в "Дзен", подчеркивая, что многие люди не доживали до "букета" хронических болезней современного человека.

По словам кардиолога, есть кое-что хуже соли, сахара и трансжиров, всевозможных консервантов в еде, о которых мы так часто слышим.

"Это стресс. Раньше был дефицит еды, и это усиливало стресс", - пишет врач, отмечая, что есть и другая сторона проблемы - в условиях, когда нам доступна почти любая пища, важно не переедать.

Из-за стола лучше выходить немного голодным, подчеркнула кардиолог.

Также она посоветовала отдавать предпочтение свежим необработанным продуктам, в которых много клетчатки и белка, а колбасу, сладости, чипсы воспринимать как "праздничную" еда, позволяя себе иногда по чуть-чуть.

Врач добавила, что когда человек не находится в стрессе, то он и питается более сбалансированно. В стрессе и при повышенной тревожности люди начинают набирать вредную еду или вовсе отказываются от пищи.