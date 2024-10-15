Популярные лекарства оказались возможной причиной проблем с потенцией

Одной из возможных причин проблем с потенцией может быть прием некоторых популярных лекарств, отпускаемых без рецепта, предупредил врач общей практики Дональд Гранд. Его слова приводит издание Daily Mail.

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«Многие люди не осознают, что эректильная дисфункция может быть побочным эффектом нестероидных противовоспалительных препаратов, включая аспирин и ибупрофен», — предупредил Гранд.

Препараты этой категории могут ухудшать циркуляцию крови, в том числе ее приток к половому члену, что и приводит к проблемам с эрекцией, объяснил он.

В подтверждение своих слов врач сослался на проведенное в 2011 году исследование, которое выявило, что риск эректильной дисфункции на 20 процентов выше у мужчин, регулярно принимающих аспирин.

Специалист отметил, что в зрелом возрасте люди могут принимать аспирин, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако этот препарат имеет широкий спектр применения, в том числе его используют как обезболивающее. В свою очередь, ибупрофен применяется для уменьшения воспаления суставов, обезболивания и облегчения симптомов простуды, добавил врач.

Среди ругих распространенных причин проблем с потенцией Гранд выделил болезни сердца, диабет, ожирение, прием антидепрессантов и лекарств от гипертонии.

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