В Ростове провели уникальную операцию, спасшую жизнь пациентке

В Ростовском государственном медицинском университете (РостГМУ) врачи успешно провели сложную операцию, спасшую жизнь 37-летней женщины с редким осложнением беременности. Специалисты НИИ акушерства и педиатрии обнаружили, что плодное яйцо находилось в брюшной полости, что угрожало серьезными последствиями.

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Пациентка обратилась к заведующему кафедрой акушерства и гинекологии Александру Рымашевскому с тревожными симптомами.

Ранее ей предложили удаление матки, однако врачи решили попытаться сохранить её репродуктивную функцию. Операция заключалась в иссечении ложа беременности и сшивании матки с перевязкой основных сосудов для предотвращения кровопотери.

Операция прошла успешно, и через полгода пациентка сможет вновь планировать беременность, если результаты осмотра будут положительными.