Какой зефир может вызывать метеоризм и диарею

Зефир, содержащий в своем составе заменитель сахара мальтит или его аналог — изомальт, может спровоцировать мощное расстройство кишечника — достаточно употребить 20–30 грамм вещества. Об этом предупреждает главный редактор ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

По его словам, мальтит плохо всасывается в тонком кишечнике, а, попадая в толстую кишку, вызывает метеоризм и осмотически индуцированную диарею.

Правда, нужно съесть 3–4 зефирки, добавляет Никонов. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов индивидуальную реакцию организма.

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