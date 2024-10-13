Врач объяснила, как проявляется аллергия на холод

Врач-аллерголог компании “СберЗдоровье” Александра Соболева в беседе с RT напомнила о проявлениях аллергии на холод. Чаще всего на переохлажденных участках кожи возникают покраснения, сухость, зуд и трещины - появляется холодовой контактный дерматит или обостряется атопический. Также иногда у детей младше пяти лет развивается холодовый панникулит, то есть воспаление кожи и подкожной жировой клетчатки.

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Еще одно проявление аллергии на холод - бронхоспазм (кашель и одышка от вдыхания холодного воздуха). Холодовая крапивница, в свою очередь, может потребовать вызова скорой помощи. При ней появляются зудящие волдыри, которые в некоторых случаях сопровождаются отеком Квинке.