Врач объяснила, как проявляется аллергия на холод
Врач-аллерголог компании “СберЗдоровье” Александра Соболева в беседе с RT напомнила о проявлениях аллергии на холод. Чаще всего на переохлажденных участках кожи возникают покраснения, сухость, зуд и трещины - появляется холодовой контактный дерматит или обостряется атопический. Также иногда у детей младше пяти лет развивается холодовый панникулит, то есть воспаление кожи и подкожной жировой клетчатки.
Еще одно проявление аллергии на холод - бронхоспазм (кашель и одышка от вдыхания холодного воздуха). Холодовая крапивница, в свою очередь, может потребовать вызова скорой помощи. При ней появляются зудящие волдыри, которые в некоторых случаях сопровождаются отеком Квинке.
“Перед выходом на улицу в мороз детям и взрослым следует пользоваться специальным кремом, не позволяющим коже обветриться. Во время прогулки нужно всегда оставаться в шапке, шарфе и перчатках. Дышать лучше через нос - так организм получит на 10-20% больше кислорода”, - подытожила эксперт Соболева.