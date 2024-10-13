Назван опасный симптом в организме, о котором знает только врач

Терапевт назвала первый опасный симптом в организме, о котором знает только врач
Такой симптом как отсутствие концентрации внимания, когда в голове "вата" и не хватает сил на привычную рутину, часто указывает на скрытый железодефицит. В этой ситуации человек, даже находясь в сосновом бору с чистейшим воздухом, не может обеспечить себя кислородом - он не попадает в клетки в необходимом количестве. В результате накапливаются продукты обмена, отравляющие организм. И связано это с низким уровнем железа. Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова объяснила, как распознать тревожное состояние.
Дефицит железа еще называют "молчаливым вором здоровья", так как он может развиваться без особых ярких симптомов, однако доставляет много проблем.
Как отметила Ирина Баранова, железо - важная составная часть гемоглобина. Последний является белком, который заполняет эритроциты, позволяя им переносить кислород в ткани и органы. Нарушение этого процесса грозит серьезным сбоем в организме.
"Железо также участвует в окислительно-восстановительных процессах, функционировании ряда ферментов", - пишет врач в своем Telegram-канале.
По словам гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, утомляемость и слабость, которые также ощущаются как заторможенность - первый тревожный звоночек железодефицита, который нельзя игнорировать. Это может сопровождаться шумом в ушах, пониженным давлением, появлением одышки.
Часто люди, у которых есть такое состояние, жалуются на сильную бледность, отмечают необъяснимое выпадение волос, "заеды" в уголках губ, тонкие, ломкие ногти.
"Из-за дефицита железа весь ваш организм, каждая его клеточка испытывает кислородное голодание", - предупредила Ирина Баранова.