Назван опасный симптом в организме, о котором знает только врач

Такой симптом как отсутствие концентрации внимания, когда в голове "вата" и не хватает сил на привычную рутину, часто указывает на скрытый железодефицит. В этой ситуации человек, даже находясь в сосновом бору с чистейшим воздухом, не может обеспечить себя кислородом - он не попадает в клетки в необходимом количестве. В результате накапливаются продукты обмена, отравляющие организм. И связано это с низким уровнем железа. Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова объяснила, как распознать тревожное состояние.

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Дефицит железа еще называют "молчаливым вором здоровья", так как он может развиваться без особых ярких симптомов, однако доставляет много проблем.

Как отметила Ирина Баранова, железо - важная составная часть гемоглобина. Последний является белком, который заполняет эритроциты, позволяя им переносить кислород в ткани и органы. Нарушение этого процесса грозит серьезным сбоем в организме.

"Железо также участвует в окислительно-восстановительных процессах, функционировании ряда ферментов", - пишет врач в своем Telegram-канале.

По словам гастроэнтеролога Диляры Лебедевой, утомляемость и слабость, которые также ощущаются как заторможенность - первый тревожный звоночек железодефицита, который нельзя игнорировать. Это может сопровождаться шумом в ушах, пониженным давлением, появлением одышки.

Часто люди, у которых есть такое состояние, жалуются на сильную бледность, отмечают необъяснимое выпадение волос, "заеды" в уголках губ, тонкие, ломкие ногти.