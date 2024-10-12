При каких симптомах нужно срочно обращаться к гинекологу

Кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Елена Тихомирова перечислила симптомы, при которых женщине нужно обратиться за медицинской помощью, сообщает издание The Day.

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По ее словам, женщинам следует проводить профилактический осмотр у гинеколога раз в полгода-год.

Однако, если вы обнаружили у себя некоторые симптомы, не стоит ждать следующего приема и необходимо записаться на внеплановый прием, отмечает врач.

Какие симптомы говорят о серьезных заболеваниях

Выделения из половых путей

Любые необычные выделения должны насторожить: они могут быть с запахом, белые творожистые, пенистые или кровяные. Если они беспокоят и повторяются, то, вероятнее всего, у вас есть инфекция половых путей.

Различные боли

Болезненные ощущения могут возникать внизу живота в области матки или яичников, а также переходить в промежность, то есть во влагалище и вульву.

Если помимо боли появляются выделения, зуд, отек, температура и общее недомогание, речь также может идти об инфекции.

Врач советует обратить внимание и на появление боли при половом акте. Это свидетельствует о проблемах со здоровьем, поскольку у здоровой женщины ничего не должно болеть во время секса.

Сухость и зуд

Эти проблемы могут указывать на истонченную слизистую влагалища и вульвы, что приводит к риску повреждения и инфицированию микроорганизмами.

Проблемы с мочеиспусканием

Врач Тихомирова отмечает, что недержание мочи, учащенное мочеиспускание и подтекание также должны насторожить женщину.

Причин может быть несколько – от спада эстрогенов при климаксе до инфекций мочевыводящих путей.