Охрипшее горло: что делать при этом недуге

Специалисты перечислили возможные причины осиплости голоса и дали советы по борьбе с недугом, передает издание The Day.

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Причины охрипшего горла

Переохлаждение организма

Вы можете переохладиться как зимой, так и в жаркий день. Например, это иногда происходит, если вы простыли на сквозняке или прислонились к холодной поверхности.

Употребление холодного

Осиплость голоса появляется вследствие употребления как холодных напитков, так и мороженого.

Инфекции

Охрипшее горло является симптомом вирусных инфекций. Помимо этого, повышается температура тела, может ощущаться недомогание и слабость, а также появляется кашель.

Перенапряжение голосовых связок

Связки перенапрягаются вследствие пения, долгих монологов, громких криков. Бывает и так, что голос вовсе пропадает на день или два.

Психологические проблемы

Стрессы и нервные потрясения также могут привести к тому, что голос становится осиплым.

Как самостоятельно справиться с проблемой

Самостоятельно принимать медицинские препараты нельзя. Исключение составляют драже для рассасывания, поскольку они мягко воздействуют на голосовые связки и избавляют от неприятного симптома.

Кроме того, специалисты рекомендуют следующее:

Соблюдайте голосовой режим. Разговаривать лучше короткими фразами и тихим голосом;

Полоскания: цветы и листья лекарственных трав завариваются в кипятке, и этим отваром следует полоскать горло примерно раз в два часа;

Увлажните воздух в помещении;

Горячая пища и жидкости раздражают слизистые оболочки горла, поэтому предпочтительно теплое питание;

Улучшить состояние горла помогут ингаляции, например, с травами и эфирными маслами;

Делайте согревающие компрессы. Для этого понадобится отварной картофель, который следует размять и завернуть в полотенце. Им обматывается шея, и компресс держится на ней до остывания;

Обеспечьте горлу тепло: обмотайте его шарфом и пейте теплое молоко.

Что нельзя делать при охрипшем горле

Специалисты советуют придерживаться двух главных правил:

Откажитесь от курения и алкоголя;

Не лечите горло медом, поскольку он раздражает слизистые оболочки, вызывая сухой кашель.

Что делать, если ничего не помогает

Если вы столкнулись с этой проблемой, и она не проходит в течение нескольких дней, следует обратиться к врачу. Специалист проведет обследование и назначит необходимое лечение.