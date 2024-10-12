Охрипшее горло: что делать при этом недуге
Специалисты перечислили возможные причины осиплости голоса и дали советы по борьбе с недугом, передает издание The Day.
Причины охрипшего горла
Переохлаждение организма
Вы можете переохладиться как зимой, так и в жаркий день. Например, это иногда происходит, если вы простыли на сквозняке или прислонились к холодной поверхности.
Употребление холодного
Осиплость голоса появляется вследствие употребления как холодных напитков, так и мороженого.
Инфекции
Охрипшее горло является симптомом вирусных инфекций. Помимо этого, повышается температура тела, может ощущаться недомогание и слабость, а также появляется кашель.
Перенапряжение голосовых связок
Связки перенапрягаются вследствие пения, долгих монологов, громких криков. Бывает и так, что голос вовсе пропадает на день или два.
Психологические проблемы
Стрессы и нервные потрясения также могут привести к тому, что голос становится осиплым.
Как самостоятельно справиться с проблемой
Самостоятельно принимать медицинские препараты нельзя. Исключение составляют драже для рассасывания, поскольку они мягко воздействуют на голосовые связки и избавляют от неприятного симптома.
Кроме того, специалисты рекомендуют следующее:
- Соблюдайте голосовой режим. Разговаривать лучше короткими фразами и тихим голосом;
- Полоскания: цветы и листья лекарственных трав завариваются в кипятке, и этим отваром следует полоскать горло примерно раз в два часа;
- Увлажните воздух в помещении;
- Горячая пища и жидкости раздражают слизистые оболочки горла, поэтому предпочтительно теплое питание;
- Улучшить состояние горла помогут ингаляции, например, с травами и эфирными маслами;
- Делайте согревающие компрессы. Для этого понадобится отварной картофель, который следует размять и завернуть в полотенце. Им обматывается шея, и компресс держится на ней до остывания;
- Обеспечьте горлу тепло: обмотайте его шарфом и пейте теплое молоко.
Что нельзя делать при охрипшем горле
Специалисты советуют придерживаться двух главных правил:
- Откажитесь от курения и алкоголя;
- Не лечите горло медом, поскольку он раздражает слизистые оболочки, вызывая сухой кашель.
Что делать, если ничего не помогает
Если вы столкнулись с этой проблемой, и она не проходит в течение нескольких дней, следует обратиться к врачу. Специалист проведет обследование и назначит необходимое лечение.