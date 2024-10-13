Что такое синдром запястного канала и как это лечить

Наверное, многие из нас сталкивались с болью и онемением в руке — иногда она немеет по ночам, бывает сложно держать телефон или просто ощущается странное покалывание в пальцах. Вполне возможно, что вы столкнулись с одной из самых распространенных проблем современности — синдромом запястного канала. Почему это происходит и как можно помочь своим рукам, рассказал «Вечерней Москве» руководитель центра лечения боли сети «Клиника Фомина», кандидат медицинских наук, нейрохирург Станислав Тимонин.

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Что такое синдром запястного канала

Синдром запястного канала (СЗК) — это состояние, когда один из основных нервов в руке, срединный нерв, оказывается под давлением. Этот нерв проходит через узкий «туннель» в запястье, и если что-то в этом туннеле не так — будь то воспаление или отек тканей — нерв сдавливается и становится источником боли и онемения. Нерв зажат, и он «кричит» об этом в виде боли, покалывания или даже ощущения, будто вас колют иголками.

Почему это происходит

Есть несколько причин, почему развивается синдром запястного канала:

повторяющиеся движения и нагрузка;

Частое напряжение запястья, например, при работе за компьютером, игре на музыкальных инструментах или длительном использовании инструментов, может перегружать нерв. Представьте себе постоянное давление на запястье каждый день.

строение запястья;

Иногда от природы запястный канал может быть более узким. В этом случае нерв зажимается быстрее и чаще.

травмы и заболевания.

Переломы, ушибы или артрит — все это тоже может повлиять на запястный канал, создавая проблемы для нерва.

Как проявляется СЗК

Если вдруг вы заметили такие симптомы, возможно, это сигнал к действию:

боль и онемение;

Обычно это ощущается в большом, указательном, среднем и половине безымянного пальца. Может возникнуть ночью — и тут начинается «марафон» по встряхиванию руки.

слабость в кисти;

Когда нерв сдавлен, мышцы руки могут ослабевать, и предметы начинают просто выпадать из рук.

покалывание и жжение.

Неприятные ощущения в виде покалывания или ощущения, будто рука горит.

Как врачи ставят диагноз

Доктор не просто выслушает ваши жалобы, но и проведет небольшой тест на чувствительность и силу в руке. Если есть подозрения на СЗК, могут назначить электронейромиографию (ЭНМГ), чтобы проверить, насколько хорошо проходят сигналы по нерву. Иногда нужны дополнительные исследования — УЗИ нерва срединного нерва.

Лечение

К счастью, есть много способов вернуть рукам нормальное состояние.

Если проблема только началась

покой и поддержка;

Специальные шины или бандажи на запястье могут помочь держать руку в правильном положении и снять нагрузку с нерва.

противовоспалительные препараты;

Обезболивающие (такие как ибупрофен) и даже инъекции кортикостероидов могут помочь снять воспаление и уменьшить боль.

физиотерапия.

Различные упражнения для растяжки и укрепления мышц могут помочь снизить давление на нерв.

Если консервативные методы не помогают

Иногда приходится прибегать к хирургии. Главная цель операции — освободить нерв, чтобы он перестал быть зажатым. Существует несколько способов проведения операции, но все они сводятся к тому, чтобы расширить запястный канал и дать нерву свободу.

После операции нужно время на восстановление, но современные малоинвазивные технологии позволяют минимизировать время реабилитационного периода. По итогу проведенной операции симптомы обычно значительно уменьшаются или исчезают совсем.

Что делать, если у вас есть такие симптомы

Если рука болит и немеет, не стоит терпеть и ждать, пока само пройдет. Чем раньше начато лечение, тем выше шансы, что все получится быстро и без осложнений. Если есть признаки СЗК, обязательно сходите к врачу.

В качестве профилактики держите осанку, следите за положением рук при работе за компьютером и не забывайте давать им отдых.