Эксперты назвали шесть предупреждающих признаков переохлаждения
С приходом осени увеличивается риск гипотермии, когда температура тела падает до опасных значений — ниже 35°C. Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании перечислили основные симптомы переохлаждения.
Среди них:
- озноб;
- бледная, холодная и сухая кожа — кожа и губы могут стать синими или серыми;
- невнятная речь;
- медленное дыхание;
- усталость или спутанность сознания;
- ребёнок с гипотермией может быть холодным на ощупь, вялым, тихим и сонным, отказываться от еды, а его кожа может быть красной.
Эксперты отмечают, что из-за постоянного воздействия низких температур увеличивается риск инсульта и сердечных приступов, особенно у людей с сопутствующими заболеваниями или факторами риска.