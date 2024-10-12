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Эксперты назвали шесть предупреждающих признаков переохлаждения

С приходом осени увеличивается риск гипотермии, когда температура тела падает до опасных значений — ниже 35°C. Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании перечислили основные симптомы переохлаждения.

Эксперты назвали шесть предупреждающих признаков переохлаждения
© Чемпионат.com

Среди них:

  • озноб;
  • бледная, холодная и сухая кожа — кожа и губы могут стать синими или серыми;
  • невнятная речь;
  • медленное дыхание;
  • усталость или спутанность сознания;
  • ребёнок с гипотермией может быть холодным на ощупь, вялым, тихим и сонным, отказываться от еды, а его кожа может быть красной.

Эксперты отмечают, что из-за постоянного воздействия низких температур увеличивается риск инсульта и сердечных приступов, особенно у людей с сопутствующими заболеваниями или факторами риска.

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