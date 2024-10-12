Эксперты назвали шесть предупреждающих признаков переохлаждения

С приходом осени увеличивается риск гипотермии, когда температура тела падает до опасных значений — ниже 35°C. Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании перечислили основные симптомы переохлаждения.

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Среди них:

озноб;

бледная, холодная и сухая кожа — кожа и губы могут стать синими или серыми;

невнятная речь;

медленное дыхание;

усталость или спутанность сознания;

ребёнок с гипотермией может быть холодным на ощупь, вялым, тихим и сонным, отказываться от еды, а его кожа может быть красной.

Эксперты отмечают, что из-за постоянного воздействия низких температур увеличивается риск инсульта и сердечных приступов, особенно у людей с сопутствующими заболеваниями или факторами риска.