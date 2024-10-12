Названы главные ошибки при лечении кашля

Одним из самых частых симптомов при ОРВИ является кашель. Зачастую люди допускают четыре ошибки в его лечении. В их числе перевод сухого кашля во влажный, принятие препаратов, блокирующих отхаркивание мокроты, прием антибиотиков, и ингаляции народными средствами. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-пульмонолог сети «Клиника Фомина» в Санкт-Петербурге Екатерина Сак.

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«Один из главных ошибок заключается в том, что сухой кашель нужно обязательно переводить во влажный. Не обязательно кашель должен быть с мокротой. При ОРВИ часто кашель возникает из-за стекания слизи по задней стенке глотки или же при воспалении и боли в горле, в таком случае никакой мокроты не будет, логичнее начать промывать нос и пить больше жидкости. Также при бронхиальной астме, кашле из-за приема некоторых препаратов от давления, гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) может быть сухой кашель, и мокроты там не будет вообще! Поэтому лучше обратиться к врачу для установления причины кашля», — отметила Сак.

Вторая ошибка — прием препаратов, которые блокируют кашель при отхождении мокроты.

«Это частая ошибка, так делать не стоит. Дело в том, что в этом случае кашель наоборот нам очень нужен, чтобы выводить эту мокроту. Что будет, если мы заблокируем кашлевой рефлекс? Мокрота будет застаиваться в бронхах и усиливать воспаление», — рассказала врач.

По словам доктора, третья распространенная ошибка — лечить кашель антибиотиками. Однако чаще всего простуда возникает из-за вирусной инфекции, антибиотики на вирусы не действуют.

«Вирусная инфекция не может перейти в бактериальную, поэтому антибиотикам просто некого убивать. Конечно, очень редко случается так, что к вирусной инфекции присоединяется бактериальная. Но это не повод самостоятельно назначать себе антибиотики, лучше сходить к врачу», — рассказала Сак.

Последняя распространенная ошибка — делать ингаляции с народными средствами, травами и маслами.