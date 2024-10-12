Вплоть до абсцесса: уролог рассказала об опасных осложнениях простатита

Простатит — это воспалительное заболевание предстательной железы. Подробнее об этом недуге «Вечерняя Москва» узнала у уролога-андролога тверского филиала сети «Клиника Фомина» Анастасии Астаховой.

© Вечерняя Москва

Как рассказала врач, в зависимости от клинической картины и длительности заболевания выделяют:

острый простатит;

хронический бактериальный простатит.

Хронический воспалительный процесс предстательной железы вызывают патогенные, преимущественно грамотрицательные микроорганизмы, выделяемые из мочевых путей, — отметила доктор.

Симптомы простатита

Основными симптомами заболевания, по словам специалиста, считаются:

частые эпизоды мочеиспускания;

боль и дискомфорт в нижней части живота;

болезненные ощущения в паховой, промежностной и мошоночной области;

затруднение и боли при опорожнении мочевого пузыря;

необходимость натуживания при мочеиспускании;

прерывистая и ненапряженная струя мочи;

примесь крови в эякуляте;

болезненность и дискомфорт при половой жизни;

уменьшение продолжительности полового акта.

Осложнения при простатите

Уролог предупредила, что простатит может осложняться:

абсцессом предстательной железы;

острым эпидидимитом;

орхоэпидидимитом;

пиелонефритом;

острой задержкой мочеиспускания.

Факторы риска простатита

Врач объяснила также, какие факторы влияют на возникновение простатита. Среди них:

нерегулярная половая жизнь;

переохлаждение;

избыточный вес;

андрогендефицит;

очаги хронической инфекции в организме;

беспорядочные половые связи;

злоупотребление спиртными напитками;

недостаточное употребление жидкости (оптимально выпивать в день 1,5–2 литра);

несвоевременное опорожнение мочевого пузыря;

недостаточное соблюдение личной гигиены.

Лечение простатита

По мнению андролога, лечение носит комплексный характер, в который входят:

своевременное обращение к урологу;

антибактериальная, противовоспалительная терапия;

дренирование простатовезикулярного комплекса;

гимнастика для малого таза;

витаминотерапия.