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Вплоть до абсцесса: уролог Астахова рассказала об опасных осложнениях при простатите

Простатит — это воспалительное заболевание предстательной железы. Подробнее об этом недуге «Вечерняя Москва» узнала у уролога-андролога тверского филиала сети «Клиника Фомина» Анастасии Астаховой.

Вплоть до абсцесса: уролог рассказала об опасных осложнениях простатита
© Вечерняя Москва

Как рассказала врач, в зависимости от клинической картины и длительности заболевания выделяют:

  • острый простатит;
  • хронический бактериальный простатит.
Хронический воспалительный процесс предстательной железы вызывают патогенные, преимущественно грамотрицательные микроорганизмы, выделяемые из мочевых путей, — отметила доктор.

Симптомы простатита

Основными симптомами заболевания, по словам специалиста, считаются:

  • частые эпизоды мочеиспускания;
  • боль и дискомфорт в нижней части живота;
  • болезненные ощущения в паховой, промежностной и мошоночной области;
  • затруднение и боли при опорожнении мочевого пузыря;
  • необходимость натуживания при мочеиспускании;
  • прерывистая и ненапряженная струя мочи;
  • примесь крови в эякуляте;
  • болезненность и дискомфорт при половой жизни;
  • уменьшение продолжительности полового акта.

Осложнения при простатите

Уролог предупредила, что простатит может осложняться:

  • абсцессом предстательной железы;
  • острым эпидидимитом;
  • орхоэпидидимитом;
  • пиелонефритом;
  • острой задержкой мочеиспускания.

Факторы риска простатита

Врач объяснила также, какие факторы влияют на возникновение простатита. Среди них:

  • нерегулярная половая жизнь;
  • переохлаждение;
  • избыточный вес;
  • андрогендефицит;
  • очаги хронической инфекции в организме;
  • беспорядочные половые связи;
  • злоупотребление спиртными напитками;
  • недостаточное употребление жидкости (оптимально выпивать в день 1,5–2 литра);
  • несвоевременное опорожнение мочевого пузыря;
  • недостаточное соблюдение личной гигиены.

Лечение простатита

По мнению андролога, лечение носит комплексный характер, в который входят:

  • своевременное обращение к урологу;
  • антибактериальная, противовоспалительная терапия;
  • дренирование простатовезикулярного комплекса;
  • гимнастика для малого таза;
  • витаминотерапия.
Категорически запрещается самолечение, — добавила специалист.
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