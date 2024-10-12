Вплоть до абсцесса: уролог рассказала об опасных осложнениях простатита

Вплоть до абсцесса: уролог Астахова рассказала об опасных осложнениях при простатите
Простатит — это воспалительное заболевание предстательной железы. Подробнее об этом недуге «Вечерняя Москва» узнала у уролога-андролога тверского филиала сети «Клиника Фомина» Анастасии Астаховой.
Как рассказала врач, в зависимости от клинической картины и длительности заболевания выделяют:
- острый простатит;
- хронический бактериальный простатит.
Хронический воспалительный процесс предстательной железы вызывают патогенные, преимущественно грамотрицательные микроорганизмы, выделяемые из мочевых путей, — отметила доктор.
Симптомы простатита
Основными симптомами заболевания, по словам специалиста, считаются:
- частые эпизоды мочеиспускания;
- боль и дискомфорт в нижней части живота;
- болезненные ощущения в паховой, промежностной и мошоночной области;
- затруднение и боли при опорожнении мочевого пузыря;
- необходимость натуживания при мочеиспускании;
- прерывистая и ненапряженная струя мочи;
- примесь крови в эякуляте;
- болезненность и дискомфорт при половой жизни;
- уменьшение продолжительности полового акта.
Осложнения при простатите
Уролог предупредила, что простатит может осложняться:
- абсцессом предстательной железы;
- острым эпидидимитом;
- орхоэпидидимитом;
- пиелонефритом;
- острой задержкой мочеиспускания.
Факторы риска простатита
Врач объяснила также, какие факторы влияют на возникновение простатита. Среди них:
- нерегулярная половая жизнь;
- переохлаждение;
- избыточный вес;
- андрогендефицит;
- очаги хронической инфекции в организме;
- беспорядочные половые связи;
- злоупотребление спиртными напитками;
- недостаточное употребление жидкости (оптимально выпивать в день 1,5–2 литра);
- несвоевременное опорожнение мочевого пузыря;
- недостаточное соблюдение личной гигиены.
Лечение простатита
По мнению андролога, лечение носит комплексный характер, в который входят:
- своевременное обращение к урологу;
- антибактериальная, противовоспалительная терапия;
- дренирование простатовезикулярного комплекса;
- гимнастика для малого таза;
- витаминотерапия.
Категорически запрещается самолечение, — добавила специалист.