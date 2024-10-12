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Врач предупредила, что мозоли могут стать источником опасной для здоровья инфекции

Заведующая детским инфекционным отделением Мытищинской больницы Раиса Попова предупредила об опасности для здоровья мозолей. На практике это, казалось бы, банальное уплотнение в месте особо сильного трения или давления на кожу, может стать источником серьёзных инфекций и причиной заражения.

Врач предупредила, что мозоли могут стать источником опасной инфекции
© Ferra.ru

Из-за мозолей можно заболеть весьма неприятным и опасным заболеванием — рожей. Болезнь вызывается стрептококками, а в группе риска люди с сахарным диабетом, хроническими дерматозами, тонзиллитами, отитами.

По симптоматике рожа похожа на ОРВИ, но с некоторыми отличиями. Более трёх дней держатся температура, озноб, тошнота. На ногах появляется розовое пятно, которое поначалу может быть небольшим, и которое прогрессирует, растёт и краснеет. В этом месте кожа становится горячей.

Для профилактики таких болезней необходимо регулярно поддерживать личную гигиену, следить за чистотой ног и при необходимости использовать антисептики. Касательно мозолей, при ношении обуви проблемные места следует заклеивать пластырем с ватной подушечкой, прокалывать свежую мозоль нельзя.

В случае каких-либо подозрений на ухудшение состояния необходимо обратиться к врачам — подологам и дерматологам.

«Надо мыть с мылом, пользоваться спиртовыми салфетками. Спиртом можно протирать, но без фанатизма. Когда она лопнула, ни в коем случае не касаться грязными руками, не надевать грязную обувь, не посещать бани, сауны, бассейны и какие-то общественные водоёмы. Ждать пока эта мозоль подсохнет, и на ней образуется корочка», — предупредила врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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