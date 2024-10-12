Врач предупредила, что мозоли могут стать источником опасной инфекции

Заведующая детским инфекционным отделением Мытищинской больницы Раиса Попова предупредила об опасности для здоровья мозолей. На практике это, казалось бы, банальное уплотнение в месте особо сильного трения или давления на кожу, может стать источником серьёзных инфекций и причиной заражения.

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Из-за мозолей можно заболеть весьма неприятным и опасным заболеванием — рожей. Болезнь вызывается стрептококками, а в группе риска люди с сахарным диабетом, хроническими дерматозами, тонзиллитами, отитами.

По симптоматике рожа похожа на ОРВИ, но с некоторыми отличиями. Более трёх дней держатся температура, озноб, тошнота. На ногах появляется розовое пятно, которое поначалу может быть небольшим, и которое прогрессирует, растёт и краснеет. В этом месте кожа становится горячей.

Для профилактики таких болезней необходимо регулярно поддерживать личную гигиену, следить за чистотой ног и при необходимости использовать антисептики. Касательно мозолей, при ношении обуви проблемные места следует заклеивать пластырем с ватной подушечкой, прокалывать свежую мозоль нельзя.

В случае каких-либо подозрений на ухудшение состояния необходимо обратиться к врачам — подологам и дерматологам.

«Надо мыть с мылом, пользоваться спиртовыми салфетками. Спиртом можно протирать, но без фанатизма. Когда она лопнула, ни в коем случае не касаться грязными руками, не надевать грязную обувь, не посещать бани, сауны, бассейны и какие-то общественные водоёмы. Ждать пока эта мозоль подсохнет, и на ней образуется корочка», — предупредила врач.

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