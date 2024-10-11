«Лихорадка ленивца»: насколько опасен вирус Оропуш

«Лихорадка ленивца»: что это за вирус, какие у него симптомы и для кого он смертелен
Стало известно о новом способе распространения вируса Оропуш, или, как его еще называют, «лихорадки ленивца». Ученые обнаружили признаки возможной передачи заболевания половым путем. «Вечерняя Москва» узнала у генетика, врача превентивной медицины Кристины Кузнецовой, насколько опасен вирус Оропуш и есть ли он в России.
Что это за вирус
По ее словам, «лихорадка ленивца» — это древний тропический вирус, о котором все забыли. Основными переносчиками являются насекомые.
«Вирус Оропуш переносят кровососущие насекомые, такие как мошки и комары, от зараженных животных, например ленивцев, к людям», — рассказала врач.
Какие симптомы у вируса
Специалист отметила, что наибольшее негативное влияние Оропуш оказывает на центральную нервную систему. У зараженного наблюдаются характерные симптомы:
- Лихорадка;
- Усталость;
- Слабость;
- Заторможенность;
- Галлюцинации;
- Высокая температура тела — до 40 градусов.
«Симптомы "лихорадки ленивца" проходят в течение восьми дней. Вакцины и противовирусного лечения против вируса Оропуш не существует. Врачи назначают симптоматическое лечение, чтобы облегчить течение заболевания. Для лечения не рекомендуют назначать аспирин, потому что он негативно влияет на свертываемость крови», — предупредила Кузнецова.
Кто в группе риска
Генетик подчеркнула, что «лихорадка ленивца» особенно опасна для беременных женщин и пожилых людей. У этих категорий зараженных существует риск летального исхода.
«Смертельные случаи также зафиксированы при этом заболевании. Но, как правило, смерть пациента наступает, если он относится к уязвимым категориям, не получает необходимую терапию и запускает течение болезни. Это может произойти, потому что "лихорадку ленивца" часто путают с другими похожими вирусами и инфекциями. Например, с малярией», — объяснила собеседница «ВМ».
В Россию «лихорадку ленивца» могут привезти только те граждане, которые посетили тропические страны. Бояться ее распространения в нашей стране не стоит, заключила генетик.
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